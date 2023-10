Italien verklagt Österreich: „Transitverbote“ am Brenner

Mehr zum Thema

Lkw-Fahrer 25 Stunden ohne ausreichende Pause am Steuer Die Polizei hat auf der Autobahn 6 einen Lastwagenfahrer kontrolliert, der 25 Stunden ohne ausreichende Pause am Steuer gesessen haben soll. Wie die Polizei am Montag mitteilte, stellten die Beamten am Sonntag fest, dass der 42-Jährige bereits am Freitag in Rumänien wegen Verstößen gegen die Lenkzeitregeln angezeigt wurde.