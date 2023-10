Israelische Flaggen von Fahnenmast gestohlen

In Ludwigshafen sind gehisste israelische Flaggen gestohlen worden. Diese seien an der Abfahrt der Konrad-Adenauer-Brücke und am Rathausplatz angebracht gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie wurden zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagmittag entwendet.

Am Donnerstagmorgen war in Mainz eine israelische Flagge von einem Fahnenmast vor dem Stadthaus Große Bleiche gerissen und angezündet worden, in diesem Fall ermittelt laut Polizeiangaben nun die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz. Es bestehe der Verdacht der Volksverhetzung, der Verunglimpfung von Staaten und ihrer Symbole sowie Sachbeschädigung. Geprüft werde auch ein politisch motivierter Hintergrund.