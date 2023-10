Israelische Flagge vor Erfurter Rathaus entwendet

Mehr zum Thema

Heinrich Schütz Musikfest 2023 zieht positiv Bilanz Die Organisatoren des Heinrich Schütz Musikfests verbuchen die 26. Ausgabe als Erfolg. Zu den über 40 Veranstaltungen kamen in zehn Tagen insgesamt rund 3500 Gäste, wie der Verein Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen am Montag mitteilte. Das Festival habe gezeigt, dass man kein Experte für Alte Musik sein müsse, um sich vom Klangkosmos des Barockkomponisten und seiner Zeitgenossen faszinieren zu lassen. Die Friedenssehnsucht in deren Musik sei angesichts des Ukraine-Krieges und des Konflikts in Nahost dabei in besonderer Weise präsent gewesen.

Vier Menschen bei Autounfall in Erfurt leicht verletzt Bei einem Autounfall im Norden von Erfurt sind vier Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein 63-Jähriger am Samstag mit seinem Auto auf der Salzstraße. An der Kreuzung Ecke Feldstraße habe eine 33-Jährige, die ihm entgegenkam, der abknickenden Hauptstraße Richtung Salinenstraße folgen und nach links abbiegen wollen. Dabei habe der Mann ihr die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß.