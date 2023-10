Israelische Fahne von Mast geholt und verbrannt

Mehr zum Thema

Bankier Olearius beteuert im Cum-Ex-Prozess seine Unschuld Der Hamburger Bankier Christian Olearius hat im Cum-Ex-Prozess gegen ihn seine Unschuld beteuert. Ich habe weder wissentlich noch willentlich an strafbaren Cum-Ex-Geschäften mitgewirkt, sagte der 81-Jährige am Montag vor dem Bonner Landgericht. Er sei vielmehr von legalen Aktienkaufverträgen ausgegangen. Eine Schädigung des Staates lag mir fern.