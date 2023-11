Israelische Fahne von Darmstädter Luisenplatz gestohlen

In Darmstadt ist eine israelische Fahne vom Luisenplatz gestohlen worden. Der Staatsschutz ermittelt und sucht nach Zeugen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Täter oder die Täterin habe die gehisste Fahne am Donnerstagabend von einem Mast genommen. Die Person hatte ihr Gesicht mit einer Maske bedeckt. Danach lief sie davon. Ähnliche Fälle hatte es kürzlich auch in Frankfurt und in Hanau gegeben.