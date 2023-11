Israelische Fahne ein zweites Mal gestohlen

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen haben Unbekannte eine israelische Flagge vom Darmstädter Luisenplatz entwendet. Nach Polizeiangaben beobachteten Zeugen am Freitagabend kurz vor Mitternacht zwei Personen dabei, wie sie die Fahne vom Mast holten. Sie war dort ein zweites Mal aufgehängt worden, nachdem bereits am Donnerstag Unbekannte die gehisste Flagge gestohlen hatten. Der Staatsschutz ermittelt in beiden Fällen.

Laut einer Mitteilung der Stadt vom Donnerstag war die Fahne in Gedenken an die Nazi-Pogrome gegen Jüdinnen und Juden vom 9. November 1938 gehisst worden. Ein weiterer Fall wurde aus Wetzlar bekannt - dort stahl ein Unbekannter zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag eine vor einem CDU-Gebäude gehisste Israel-Flagge. Auch in Frankfurt und in Hanau hatte es kürzlich ähnliche Vorfälle gegeben.