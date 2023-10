Rettet meine Familie!

Yoni Asher ist verzweifelt. Seine Frau und Kinder (3, 5) befinden sich in den Händen der Hamas, die einen Großangriff auf Israel gestartet hat. Bei einer Pressekonferenz am Freitag in Tel Aviv fleht der Vater die Welt um Hilfe an. Es sind Bilder, die unter die Haut gehen. Seine bewegenden Worte zeigen wir oben im Video.

Die aktuelle Lage in Israel – im Live-Ticker