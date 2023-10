Israel-Urlauber äußern sich nach Rückkehr erleichtert

Mehr zum Thema

Jüdisches Museum nicht bei Museumsnacht in München dabei Das Jüdische Museum in München hat seine Teilnahme an der Langen Nacht der Museen eigenen Angaben zufolge aus Sicherheitsgründen abgesagt. Hintergrund ist der Hamas-Terrorangriff auf Israel. Am Samstag, 14. Oktober, von 18.00 bis 01.00 Uhr hätte das Jüdische Museum für Nachtschwärmer geöffnet sein sollen.

Abwasser in Kläranlage mit Öl kontaminiert Mitarbeiter des Abwasser- und Umweltverbands Chiemsee haben eine größere Menge an Öl im Abwassersystem der Kläranlage im Rimsting (Landkreis Rosenheim) festgestellt. Die Mitarbeiter entdeckten den großflächigen Eintrag am Donnerstagvormittag in der Abwasserzuleitung zur Kläranlage, wie die Polizei mitteilte. Um wie viel Öl es sich genau handelte und wie es zu der Ölverschmutzung kommen konnte, war zunächst nicht bekannt. Das System wurde umgehend abgeriegelt und damit eine Weiterleitung des kontaminierten Abwassers verhindert. Das Öl wurde gebunden und aus der Kläranlage abgepumpt. Das Wasserwirtschaftsamt entnahm Gewässerproben.