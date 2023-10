Israel-Plakat am Theater in Plauen zerstört

Mehr zum Thema

Schlag gegen Cybercrime-Gruppierung Der deutschen Polizei ist ein empfindlicher Schlag gegen eine der gefährlichsten Cybercrime-Gruppierungen gelungen. Bei einer internationalen Aktion seien in der vergangenen Woche wesentliche Teile der Infrastruktur der Ransomware-Gruppe Ragnar Locker in Deutschland und den Niederlanden beschlagnahmt worden, wie das Landeskriminalamt Sachsen (LKA) am Montag mitteilte. Zudem konnten die zugehörigen Server der Webseiten im Darknet in Schweden lokalisiert und sichergestellt werden.

RTL