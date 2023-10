GdP-Chef fordert Verbot antisemitischer Versammlungen

Der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei hat nach dem Großangriff auf Israel vor Solidaritätsaktionen in deutschen Städten gewarnt und ein Verbot antisemitischer Versammlungen gefordert. "Antisemitische Proteste haben in Deutschland keinen Platz", sagte GdP-Chef Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Antisemitische Versammlungen müssen von den Versammlungsbehörden verboten werden und die Polizei muss konsequent gegen antisemitische Symbole, Fahnen und Aktionen auf der Straße und im Netz vorgehen."



Die kriegsähnliche Lage in Israel habe bereits jetzt Auswirkungen auf die Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland, sagte der GdP-Chef. "Der Schutz jüdischer Einrichtungen in Deutschland hat nun oberste Priorität für Landes- und Bundesbehörden." Die Polizei werde alles tun, um die in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden zu schützen.