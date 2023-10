Jüdische Organisationen: "Schockierender Anstieg" von Antisemitismus

Jüdische Organisationen haben eine "schockierende Zunahme antisemitischer Zwischenfälle" in vielen Ländern beklagt. Vor dem Hintergrund der Eskalation im Nahen Osten appellierten die sieben größten jüdischen Gemeinden in Deutschland, Kanada, den USA, Großbritannien, Frankreich, Argentinien und Australien am Dienstag an Regierungen, Antisemitismus weiter grundsätzlich und auch als Reaktion auf einzelne Vorfälle zu verurteilen.



Es müsse klargemacht werden, dass Antisemitismus nicht toleriert werde - "nicht in Taten, nicht in Reden, nicht auf den Straßen und nicht Online". Auch müssten jüdische Einrichtungen geschützt und unterstützt werden. Gegen Straftäter müsse in vollem Umfang der Gesetze vorgegangen werden, hieß es in der Mitteilung der "J7 Task Force", wie die Gruppe heißt, zu der auch der Zentralrat der Juden in Deutschland gehört.