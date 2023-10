Vater und Ex-Mann der befreiten Geiseln "in Tränen aufgelöst"

Uri Raanan, der Vater der befreiten Geisel Natalie Raanan, berichtet US-Medien von seiner Erleichterung über die Nachricht, dass Tochter Nathalie und ihre Mutter Judith wieder in Sicherheit sind.

"Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet. Seit zwei Wochen. Ich habe zwei Wochen lang nicht geschlafen. Heute Nacht werde ich gut schlafen. Ich habe heute mit meiner Tochter gesprochen. Sie klingt sehr gut. Sie sieht sehr gut aus. Sie war sehr glücklich. Und sie wartet darauf, nach Hause zu kommen. Ihre Mutter hat einen kleinen Kratzer an der Hand. Aber sie sagte mir, es sei nichts. Es geht ihr gut."

Seine Ex-Frau und ihre Tochter seien in Israel gewesen, um den 85. Geburtstag der Großmutter zu feiern. "Ich bin in Tränen aufgelöst", so der erleichterte Vater. Nächste Woche (am 24.) sei Nathalies Geburtstag. "Und wir werden ihren Geburtstag hier bei mir zu Hause feiern."



US-Präsident Joe Biden sprach unterdessen nach Angaben des Weißen Hauses mit den freigelassenen Geiseln, ein Foto, das israelische Medien verbreiten, soll bei dem Telefonat zeigen. Biden habe ihnen die volle Unterstützung der Regierung dabei zugesichert, sich "von dieser schrecklichen Tortur" zu erholen, so das Weiße Haus.