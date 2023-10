Israel: Mindestens 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt





Bei dem Hamas-Terrorüberfall am 7. Oktober auf Israel sind nach israelischen Armeeangaben mindestens 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden. Darüber seien die Angehörigen informiert worden, teilte der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari, am Dienstag mit. Das Militär geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass die meisten der Geiseln noch am Leben sind. Unter den Verschleppten befinden sich auch mehrere Deutsche, mit denen die Bundesregierung allerdings keinen Kontakt hat.

Terroristen der im Gazastreifen herrschenden Hamas hatten am 7. Oktober in Israel ein Massaker unter Zivilisten angerichtet. Mehr als 1.400 Menschen starben dabei und in den folgenden Tagen.

Am Montag hatte die Familie der Deutschen Shani Louk mitgeteilt, dass die junge Frau ebenfalls tot ist. Darüber habe sie die israelische Armee informiert. Die Eltern waren zunächst davon ausgegangen, dass die 22-jährige nach dem Terrorüberfall verletzt, aber lebend in den Gazastreifen verschleppt worden war.

Nach Militärangaben gelten seit dem Terrorüberfall immer noch 40 Menschen als vermisst. Wegen des schlimmen Zustands vieler Leichen ist auch die Identifikation noch nicht abgeschlossen.