Israel-Krieg im Live-Ticker - Treibstoffmangel: Einziges Kraftwerk im Gaza-Streifen abgeschaltet

Maram Stern: "Wir haben Angst"

Der Vizepräsident des Jüdischen Weltkongresses, Maram Stern, sorgt sich nach dem Großangriff der Hamas auf Israel um die Sicherheit der jüdischen Menschen in Deutschland. In dieser Lage reiche es nicht, das Brandenburger Tor in den israelischen Nationalfarben anzustreichen. Israel habe eine der besten Armeen der Welt, so Maram in einem Gastbeitrag in Die Zeit. "Aber was ist mit uns Juden in Deutschland, Österreich, Frankreich? Wir haben keine Armee. Die Polizei kann nicht überall sein", so Stern. "Wir haben Angst."