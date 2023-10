Israel-Krieg im Live-Ticker: RTL-Reporterin: Hamas halten Babys, Mädchen und Alte in Tunneln gefangen

RTL-Reporterin: Hamas halten Babys, Mädchen und Alte in Tunneln gefangen

RTL-Reporterin Raschel Blufarb berichtet aus der israelischen Stadt Aschkelon von den jüngsten Entwicklungen im Krieg in Israel. Hunderte Israelis wurden von Hamas-Terroristen in den Gaza-Streifen verschleppt, Babys, Kinder und Senioren sollen in die unterirrdischen Tunnelsysteme, die sich im Gaza-Streifen befinden, gebracht worden sein, so Blufarb. Die Familienangehörigen der Verschleppten erhalten derweil keinerlei Informationen. Das Vertrauen in die israelische Regierung sei in den vergangenen Tagen "dramatisch gesunken".



Den kompletten Bericht sehen Sie oben im Video.