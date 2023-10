Die islamistische Hamas hat einen großangelegten Überraschungsangriff mit Tausenden Raketen auf Israel gestartet. „Bürger Israels, wir sind im Krieg“, beschrieb Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Samstag, dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora), das Ausmaß der Angriffe. Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen (Stand Samstag, 16.15 Uhr). Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

Die Hamas sprach von einer „Militäroperation“. Ihr Militärchef Mohammed Deif sagte in einer Botschaft, Hamas habe beschlossen, israelischen Verbrechen - wie er es nannte - ein Ende zu setzen.

Hamas griff vom Gazastreifen massiv aus der Luft, am Boden und von See aus angegriffen. Als Reaktion bombardierten israelische Kampfflugzeuge wiederholt Ziele in dem Gebiet am Mittelmeer, wie ein Armeesprecher bestätigte. Es kam zu schweren Kämpfen mit israelischen Soldaten.

Es gibt Berichte von Geiselnahmen und Entführungen in den Gazastreifen. In Tel Aviv, Jerusalem und anderen Städten Israels heulten laut Armee Warnsirenen.

Israel beschoss als Folge der Angriffe selbst Ziele im Gazastreifen. Laut dem Gesundheitsministerium im Gazastreifen seien dabei 198 Menschen ums Leben gekommen, weitere 1600 wurden verletzt (Stand Samstag, 15.55 Uhr).

