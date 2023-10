Antijüdische Übergriffe in Russlands muslimischem Kaukasus

Nach Berichten über ein mögliches Vorgehen pro-palästinensischer Demonstranten gegen Juden und Israelis in der russischen Republik Dagestan fordert Israel Russland auf, diese in seinem Zuständigkeitsbereich zu schützen. In einer Erklärung des Außenministeriums in Jerusalem heißt es, der israelische Botschafter in Moskau arbeite mit den russischen Behörden zusammen.



Der Staat Israel betrachte Versuche, israelischen Bürgern und Juden überall zu schaden, mit großer Sorge. In israelischen Medien waren Aufnahmen vom Flughafen Machatschkala in Dagestan ausgestrahlt worden, auf denen den Angaben zufolge zu sehen war, wie Jugendliche, die mutmaßlich über Israels Vorgehen im Gaza-Krieg aufgebracht waren, das Rollfeld stürmten, um Passagiere eines Fluges zu suchen, der aus Tel Aviv angekommen war.



In Dagestan drangen mehrere Dutzend Männer in ein Hotel ein, um angeblich die Pässe der Gäste zu kontrollieren. Zuvor ging ein Gerücht rum, in dem Hotel in der Stadt Chassawjurt seien israelische Flüchtlinge untergebracht.