Massenproteste in Ägypten gegen israelische Angriffe auf Gazastreifen

Tausende Menschen sind heute in der ägyptischen Hauptstadt Kairo auf die Straße gegangen, um gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und gegen eine befürchtete Vertreibung der Palästinenser auf ägyptisches Gebiet zu demonstrieren. Sie versammelten sich am zentralen Tahrir-Platz. Auch in anderen Gegenden Kairos fanden Demonstrationen statt. Die Demonstranten riefen Parolen zur Unterstützung der Palästinenser. In Videos in Sozialen Medien war zu sehen, wie es auch zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften kam.



Der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi lehnt die Aufnahme von möglicherweise Hunderttausenden Palästinensern aus dem dicht besiedelten Gaza-Streifen in Ägypten strikt ab. Er argumentiert, Ägyptens Sicherheit sei gefährdet, sollten militante Palästinenser die ägyptische Sinai-Halbinsel zum Ausgangspunkt für Angriffe auf Israel machen. Außerdem warnt er mit Blick auf frühere Fluchtbewegungen von Palästinensern in den Nahost-Kriegen vor einer "Vertreibung", und dass die Menschen später an einer Rückkehr gehindert werden könnten.