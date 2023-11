Armee: Sind gezwungen, gegen Hamas in Krankenhäusern vorzugehen

Israels Militärsprecher Daniel Hagari hat vor einem Vorgehen gegen mutmaßliche Infrastruktur der islamistischen Hamas in Krankenhäusern im Gazastreifen gewarnt. In den vergangenen Wochen habe man immer wieder betont, dass die "fortgesetzte militärische Nutzung des Schifa-Krankenhauses durch die Hamas dazu führt, dass es seinen besonderen völkerrechtlichen Schutz verliert", so Hagari am Abend. Er forderte Hamas-Kämpfer dazu auf, "sich zu ergeben, um niemanden in den Krankenhäusern weiter zu gefährden".