Israel-Krieg im Live-Ticker - Israelische Soldaten in Gaza - Razzien auf der Suche nach Geiseln

Baerbock ruft Hamas zur Freilassung der Geiseln in Gaza auf

Bundesaßenministerin Baerbock hat bei ihrem Besuch in Israel an die islamistische Hamas einen emotionalen Appell für die Freilassung der aus Israel verschleppten Geiseln gerichtet. Sie appelliere nicht nur als deutsche Außenministerin, sondern als Mensch und Mutter an die Hamas und ihre Verbündeten: "Lassen Sie diese unschuldigen Menschen, lassen Sie diese unschuldigen kleinen Mädchen frei", sagte die Grünen-Politikerin bei einem Treffen mit ihrem israelischen Kollegen Eli Cohen im israelischen Netivot in der Nähe der Grenze zu Gaza. Sie ergänzte: "Die umgehende Freilassung dieser Menschen ist die Erwartung all derjenigen, die auf der Seite der Menschlichkeit stehen."



Baerbock versicherte Israel und seiner Bevölkerung der deutschen Solidarität: "In diesen schrecklichen Tagen stehen wir an Ihrer Seite und fühlen mit Ihnen. In diesen Tagen sind wir alle Israelis."