Israel-Krieg im Live-Ticker: Israel zieht 100.000 Reservisten zusammen

Israels Militärsprecher: Hamas "barbarischer und brutaler" als IS

Israels Armee vergleicht die im Gazastreifen herrschende Organisation mit dem Terrornetzwerk Islamischer Staat (IS). Die Hamas sei "barbarischer und brutaler" als der IS vorgegangen, sagt Militärsprecher Daniel Hagari. Die Hamas habe "einen Krieg gegen Israel mit dem schlimmsten Massaker an unschuldigen Zivilisten in der Geschichte Israels" begonnen. Bei den israelischen Gegenschlägen halte sich das Land an das Völkerrecht, betont er.