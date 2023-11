Israel-Krieg im Live-Ticker - Israel: Soldaten haben Babynahrung und Brutkästen in Klinik gebracht

Israel: Soldaten haben Babynahrung und Brutkästen in Klinik gebracht

Israelische Bodentruppen haben bei ihrem nächtlichen Einsatz gegen Hamas-Terroristen im Schifa-Krankenhaus im Gazastreifen am Mittwoch nach eigenen Angaben auch Brutkästen, Babynahrung und medizinische Hilfsgüter in die Klinik gebracht. Wie die Armee weiter mitteilte, lief der "präzise und gezielte" Militäreinsatz auch am Morgen weiter. Vor ihrem Einmarsch in die größte Klinik des Gazastreifens seien die Soldaten mit Sprengkörpern und mutmaßlichen Terroristen "in Berührung gekommen", teilte das Militär mit. Bei einem Gefecht wurden demnach mutmaßliche Terroristen getötet.

Das Militär unter Berufung auf Geheimdienstinformationen erklärte, steuert die Islamistenorganisation Hamas aus der Klinik heraus "terroristische Aktivitäten". Israel ist überzeugt, dass sich unter dem Gelände eine Kommandozentrale der Hamas befindet. Die Palästinenserorganisation bestreitet das.

Im Schifa-Krankenhaus im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens waren nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums zuletzt sieben Neugeborene nach dem Abschalten von Sauerstoffgeräten wegen Spritmangels für Stromgeneratoren gestorben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das UN-Nothilfebüro OCHA teilte mit, unter anderem 36 Frühchen, die auf Brutkästen und damit auf Strom angewiesen sind, seien in akuter Lebensgefahr.