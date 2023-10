Israel-Krieg im Live-Ticker - Hamas veröffentlicht Videos von entführten israelischen Kindern

Hamas veröffentlicht Videos von entführten israelischen Babys

Die islamfaschistische Terror-Gruppe Hamas hat ein Video veröffentlicht, das offenbar israelische Kinder zeigt. Das Video, das auf einem Telegram-Kanal gepostet wurde, trug den Titel: „Hamas-Kämpfer zeigen Mitgefühl für Kinder inmitten der Kibbuz-Holet-Kämpfe am ersten Tag der Operation Al-Aqsa-Flut.“ Beim Angriff der Hamas auf den Kibbuz Holit wurden mindestens 13 Israelis ermordet, die Kinder offenbar entführt.



Die israelische Zeitung The Jerusalem Post hat die Aufnahmen veröffentlicht. Darin sprechen die Terroristen mit den Kindern, klopfen ihnen auf die Schulter oder schaukeln ein Baby im Kinderwagen. Zu sehen ist auch ein lächelndes Kind, das eine Tasse hält. Auf Englisch sagt ein Mann zu dem Kind: „Sagen Sie ‚Bismillah‘ (zu deutsch: im Namen Allahs). Das Kind wiederholt, bevor der Hamas-Mann das Kind zum Trinken auffordert. „Yallah, trink“.



Vermutlich will die Hamas-Terrorgruppe mit dem Video zeigen, dass sie die verschleppten Kinder gut behandelt. Die Identität der Kinder im Video sei laut The Jerusalem Post noch nicht vollends geklärt, unklar also, ob ihre Eltern zu den Getöteten gehörten.