Israel-Krieg im Live-Ticker - Hamas-Terroristen verschicken Hass-Botschaften mit Handy von Shani Louks Freund

Borrell: "Grässliche humanitäre Lage in Gaza"

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell stellt sich erneut hinter die Haltung der Vereinten Nationen, die sich öffentlich vom Aufruf des israelischen Militärs zur Massenevakuierung des nördlichen Gazastreifens gen Süden distanziert haben. So viele Menschen könnten sich in so kurzer Zeit nicht auf den Weg machen, das sei unmöglich, sagt der 76-Jährige. "Gerade erleben wir eine grässliche humanitäre Lage in Gaza", so Borrell. Israel habe das Recht, sich zu verteidigen, betont er. Dieses Recht müsse jedoch im Einklang mit dem Völkerrecht ausgeübt werden.