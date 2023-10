Israel-Krieg im Live-Ticker - Hamas-Ministerium meldet mehr als 300 Tote in 24 Stunden

Bisher 117 Lastwagen mit Hilfsgütern im Gazastreifen angekommen

Im Gazastreifen sind seit Kriegsbeginn am 7. Oktober nach UN-Angaben 117 Lastwagen mit Hilfsgütern eingetroffen. Trotz der geringen Menge würden die Güter eine "entscheidende Rolle" dabei spielen, unter anderem die wesentliche Gesundheitsversorgung in Gaza zu stärken, teilt das UN-Nothilfebüro OCHA in Genf mit.



Nach UN-Angaben werden täglich eigentlich 100 Lastwagenladungen benötigt, um die 2,2 Millionen Menschen dort mit dem Nötigsten zu versorgen. Vor Kriegsbeginn kamen OCHA zufolge im Durchschnitt unter der Woche täglich 500 Lkw in den Gazastreifen. Am Sonntag seien 33 Lastwagen in dem abgeriegelten Küstenstreifen angekommen und damit die größte Lieferung an einem Tag seit Kriegsbeginn.