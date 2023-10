Israel-Krieg im Live-Ticker - Hamas kündigt Freilassung ausländischer Geiseln "in kommenden Tagen" an

Guterres: Völkerrecht kein "à la carte Menü"

UN-Generalsekretär António Guterres zeigt sich "zutiefst beunruhigt" über die Verschärfung des Konflikts zwischen Israel und der militanten Hamas. Dazu gehörten die Ausweitung der Bodenoperationen der israelischen Streitkräfte genauso wie intensivierte Luftangriffe und der anhaltende Raketenbeschuss aus Gaza auf Israel, teilen die Vereinten Nationen in New York mit. Guterres forderte erneut einen humanitären Waffenstillstand und ungehinderten Zugang von Hilfskräften in den Gazastreifen.



Er beklagte viele gestorbene UN-Mitarbeiter. "Das humanitäre Völkerrecht legt klare Regeln fest, die nicht ignoriert werden dürfen. Es handelt sich nicht um ein à la carte Menü und kann nicht selektiv angewendet werden", so Guterres.