Kreuzfahrtschiff bringt Dutzende Menschen aus Israel nach Zypern

Rund 160 Menschen sind an Bord eines Kreuzfahrtschiffes von Israel aus in der zyprischen Hafenstadt Limassol eingetroffen. Unter den Passagieren seien überwiegend Personen, die einen US-amerikanischen Pass haben, berichtete der zyprische Rundfunk RIK. Das Schiff "Rhapsody of the Seas" war am Vorabend von der nordisraelischen Hafenstadt Haifa gestartet.



Die Passagiere seien in Hotels in den Städten Limassol und Larnaka und einem Aufnahmelager nahe Paphos untergebracht worden, berichtete RIK weiter. Ihnen sei freigestellt, ob sie in andere Länder fliegen oder auf Zypern bleiben wollten, solange der Krieg in Israel andauert, hieß es weiter.