Israel-Krieg im Live-Ticker: EU setzt Zahlungen an Palästinenser aus

Nach den Angriffen der islamistischen Hamas haben sich nach Angaben des Auswärtigen Amts mehr in Israel lebende Deutsche in eine Vorsorgeliste für direkte Krisen-Informationen eintragen lassen. Im Moment gibt es 4500 Registrierungen, wie ein Sprecher in Berlin sagte. Man gehe aber davon aus, dass sich noch sehr viel mehr Deutsche und Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit in Israel aufhalten.Mit der Erfassung in dem System "Elefand" können Deutsche im Ausland in akuten Krisenfällen schnell von deutschen Vertretungen informiert und in mögliche Krisenmaßnahmen einbezogen werden.