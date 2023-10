Israel-Krieg im Live-Ticker - Erster Evakuierungsflieger aus Israel in Frankfurt gelandet!

Strafanzeigen nach Kundgebungen gegen Israel und Flaggenschändungen

Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dessen militärischer Antwort nehmen in Deutschland antisemitische Straftaten stark zu. In mehreren Städten griff die Polizei deswegen am Rande von Solidaritätsdemonstrationen für Israel und bei pro-palästinensischen Kundgebungen ein. In Berlin etwa versammelten sich ungeachtet des Verbots einer pro-palästinensischen Demonstration am Mittwochabend in Neukölln Hunderte Menschen. Die Polizei schritt mehrfach ein, um größere Ansammlungen zu verhindern. Laut Polizei kam es teilweise zu Rangeleien. Ähnlich Vorfälle gab es auch andernorts, israelische Flaggen wurden abgerissen und teils angezündet.