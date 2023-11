Israel-Krieg im Live-Ticker - Erste Verletzte von Gaza nach Ägypten gelassen

Blinken: Müssen Zivilisten in Gaza helfen und Israel unterstützen

US-Außenminister Antony Blinken wirbt in einem Gastbeitrag der Washington Post für die Unterstützung Israels im Kampf gegen die Palästinenserorganisation Hamas und für gleichzeitige Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Die Hilfe für die mehr als zwei Millionen Palästinenser dort zu streichen, wie einige Mitglieder des US-Kongresses fordern, wäre ein schwerer Fehler, schreibt Blinken in dem Beitrag. Dies könnte Israels Sicherheit unterminieren und die Stabilität in der Region gefährden.



Zudem stehe die Bewältigung der humanitären Krise in Gaza auch im Einklang mit den tiefsten Grundsätzen der USA, wonach jedes zivile Leben gleichermaßen wertvoll und gleichermaßen schützenswert sei - unabhängig von Nationalität, Glauben, Geschlecht oder Alter. "Ein Zivilist ist und bleibt ein Zivilist", so Blinken wörtlich.