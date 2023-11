Israel-Krieg im Live-Ticker - Dritte Gruppe von Hamas-Geiseln ans Rote Kreuz übergeben

Schuster: Solidarität mit Israel darf nicht nur auf Schoah gründen

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bekundet Zweifel an der Belastbarkeit der westlichen Solidarität mit Israel und dem Judentum. Zwar sei die Bedeutung von Politikerreisen nach Israel wie die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas "kaum hoch genug einzuschätzen", schreibt der mitreisende Schuster in einem Beitrag für den Spiegel.



Aber die deutsche Enthaltung bei der UN-Resolution für eine dauerhafte Waffenruhe im Gazastreifen trübe das Bild. Und der Hamas-Terror werde im Westen "gerade an jenen Orten, die sich für besonders zivilisiert halten - den Universitäten, den Theaterhäusern, ja auch den Redaktionsstuben, einigen Regierungssitzen und bürgerlichen Milieus - relativiert".



Es sei durchaus möglich, fest an Israels Seite zu stehen und gleichzeitig dessen Regierung zu kritisieren, schreibt Schuster weiter. "Was häufig bleibt, ist eine Verkürzung der deutschen Haltung auf eine besondere Verantwortung gegenüber dem jüdischen Staat wegen der Schoah. (...) Aber darin darf sich die Solidarität mit Israel doch nicht erschöpfen."