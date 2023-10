Die Terrororganisation Hamas habe zwar zwei Geisel freigelassen, sie hätten aber noch 201 weitere Geiseln, dämpft RTL/ntv-Reporterin Raschel Blufarb die Hoffnung auf weitere Freilassungen.

Die Frage sei jetzt: Was will die Hamas mit der Freilassung der zwei US-Geiseln bezwecken?, so Blufarb. "Zum einen möchten sie die Bodenoffensive herauszögern, sie möchten eine Feuerpause aber sie wollen auch diese Hilfsgüter haben. Es ist auch so, dass die Hams-Kämpfer nicht genug in ihren Tunneln gelagert haben."