Israel-Krieg im Live-Ticker - Das macht Hoffnung! Waffenruhe in Gaza wird verlängert

UN-Chef: Zahl toter Kinder im Gazastreifen in Amtszeit beispiellos

UN-Generalsekretär António Guterres fordert erneut ein dauerhaftes Ende der Kampfhandlungen zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. "Es finden intensive Verhandlungen zur Verlängerung der Waffenruhe statt, was wir sehr begrüßen. Aber wir glauben, dass wir einen echten humanitären Waffenstillstand brauchen", sagte Guterres bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. "Die Menschen in Gaza befinden sich vor den Augen der Welt inmitten einer epischen humanitären Katastrophe. Wir dürfen nicht wegschauen."



"Innerhalb weniger Wochen sind bei israelischen Militäreinsätzen in Gaza weitaus mehr Kinder getötet worden als die Gesamtzahl der Kinder, die in den Jahren seit meiner Amtszeit als Generalsekretär von einer Konfliktpartei getötet wurden", so Guterres weiter. Vier von fünf Menschen in Gaza seien aus ihren Häusern vertrieben wurden. 111 UN-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien ebenfalls von israelischen Angriffen getötet worden - die höchste Zahl an Opfern der Vereinten Nationen jemals.