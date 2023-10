Scholz zu Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen

Zehn Tage nach dem verheerenden Terrorangriff der Hamas ist Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Solidaritätsbesuch in Israel eingetroffen. Der SPD-Politiker sprach schon mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Präsident Izchak Herzog und wird noch Angehörige deutscher Geiseln der Terrororganisation Hamas treffen. In einer Pressekonferenz am späten Nachmittag warnte Scholz den Iran und andere Staaten, von Außen in den Konflikt einzugreifen, um einen Flächenbrand zu verhindern.



Kanzler Scholz kündigte auch ein hartes Vorgehen gegen antisemitische Vorfälle in Deutschland an. "Antisemitismus hat in Deutschland keinen Platz", sagt er nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Tel Aviv. Das Verherrlichen und Feiern von Gewalt wie nach dem Hamas-Überfall sei menschenverachtend, abscheulich und werde bestraft. "Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Geschenk. Jüdische Einrichtungen werden geschützt", betont der Kanzler. Israels Sicherheit sei zudem Staatsräson für Deutschland, fügt er hinzu.



Scholz will sich über die Lage im Kriegsgebiet informieren, aber auch darüber sprechen, wie ein Flächenbrand in der Region verhindert werden kann. Am Abend reist er weiter nach Ägypten, das als einziges Nachbarland Israels an den Gazastreifen grenzt.