Israel-Krieg im Live-Ticker -BKA in Sorge vor Gewalt am Freitag in Deutschland!

Geheime BKA-Warnung für Deutschland!



Es ist eine bedrohliche Nachricht aus höchsten Sicherheitskreisen, die seit Donnerstagabend im Umlauf ist. Das Bundeskriminalamt erwartet nach RTL-Informationen HEUTE Proteste unter anderem vor jüdischen und US-amerikanischen Einrichtungen bei uns in Deutschland. Insbesondere in Berlin könnte es demnach brenzlig werden. Es könnte auch zu gewalttätigen Aktionen kommen, heißt es in der Warnung.



Auch der Kölner Stadt-Anzeiger berichtet über Sorgen in Sicherheitskreisen. Der Zeitung liegt nach eigenen Angaben ein "internes Lagebild" des Bundeskriminalamtes (BKA) vor. Darin soll es heißen: „So sind neben demonstrativen Aktivitäten … auch Proteste vor US-amerikanischen Einrichtungen, insbesondere in Berlin, sowie vor US-Militärstützpunkten zu erwarten.“ Ferner gehe das BKA davon aus, dass „Rüstungskonzerne in Deutschland in das Zielspektrum pro-palästinensischer Personengruppen fallen“. Noch gebe es keine Aufrufe zu Anschlägen in Deutschland oder Europa, heißt es laut der Zeitung in dem Lagebild.