Brandanschlag auf jüdisches Gemeindezentrum in Berlin: Polizei ermittelt

In der Nacht zu Mittwoch sollen Unbekannte mit Molotow-Brandsätzen versucht haben, das Zentrum der jüdischen Kahal Adass Jisroel Gemeinde in Berlin anzugreifen. "Heute Nacht wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde verübt. Unbekannte warfen dabei zwei Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. Personen und Gebäude blieben dabei, zum Glück, unversehrt", teilt die Gemeinde in einem Statement mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.



Laut "Tagesspiegel" gab es keine Verletzten. Die Brandflaschen seien funktionsfähig gewesen und hätten gebrannt. Das Gebäude sei jedoch nicht in Brand geraten, da die Angreifer es verfehlt hätten. Die Brandsätze seien nur bis auf den Bürgersteig geflogen und dort erloschen, schrieb die Zeitung unter Berufung auf die Polizei. Objektschützer der Polizei waren demnach am Ort, konnten den Anschlag jedoch nicht verhindern und die Täter auch nicht festhalten.

In dem Gebäude befinden sich dem Bericht zufolge mehrere jüdische Institutionen, darunter eine Talmud-Thora-Schule und eine Synagoge. Zuvor hatte es in Berlin nach einer verheerenden Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen mit mutmaßlich Hunderten Toten spontane Proteste und teils Ausschreitungen gegeben.