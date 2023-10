Israel-Krieg im Live-Ticker - Berliner Polizei geht gegen pro-palästinensische Demos vor

WHO ruft zu Feuerpause auf

Es werde dringed eine Feuerpause in Gaza benötigt. Das fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Berichte über Bombardierungen in der Nähe großer Krankenhäuser gäben Anlass zu großer Sorge.



Es sei unmöglich, Patienten zu evakuieren, ohne ihr Leben zu gefährden. Kliniken im gesamten Gazastreifen seien aufgrund der bisher Verletzten bereits ausgelastet und könnten den dramatischen Anstieg der Patientenzahlen nicht verkraften, während sie gleichzeitig Tausende von Zivilisten beherbergten, so die WHO.