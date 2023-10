Israel-Krieg im Live-Ticker - Berichte: Israelische Armee findet Leichen von Vermissten in Gaza

Polizei Berlin verbietet geplante Demonstration gegen Gewalt im Nahost



Am Samstag sollte am Oranienplatz in Berlin eine Demonstration mit dem Thema „Jüdische Berliner*innen gegen Gewalt in Nahost – Gegen den Mord an unseren Mitmenschen in Gaza, jüdische und palästinensische Menschen haben das gleiche Recht zu leben" stattfinden. Die Polizei verkündete am späten Abend, die Kundgebung und jede Ersatzveranstaltung bis zum 20. Oktober in Berlin zu verbieten.