Israel-Krieg im Live-Ticker - Bericht: Mindestens fünf Deutsche als Geiseln genommen

Schriftstellerin Shalev bleibt in Israel

Die israelische Bestsellerautorin Zeruya Shalev ("Liebesleben") fühlt sich fast sprachlos. "Es gibt keine Buchstaben, um diese Gefühle zu beschreiben. Den endlosen Schmerz. Die Wut. Die Angst. Es ist so ein Horror, das geht über jede Vorstellungskraft hinaus", sagte Shalev (64), die in Haifa lebt, dem Magazin "Stern". Sie wolle Israel aber nicht verlassen. "Freunde aus Berlin haben uns sofort zu sich nach Hause eingeladen, als es losging. Dafür bin ich sehr dankbar. Aber ich will hier sein. Ich will teilhaben an dem, was in meinem Land passiert. Hier ist mein Platz." Shalev wurde 2004 bei einem Bombenanschlag in Jerusalem schwer verletzt.



Shalev wirft Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, das Land gespalten und damit verletzlich gemacht zu haben. "Netanjahu hat Israel für seine eigenen Interessen benutzt." Der Regierungschef habe Hass gesät unter den verschiedenen Gruppen.