Israel-Krieg im Live-Ticker -Bericht: Feuerpause zwischen Israel und Hamas in Sicht

Arabisch-islamisches Komitee setzt sich für Ende des Gaza-Krieges ein

Ein Komitee verschiedener Minister aus arabischen und islamischen Ländern wird sich ab Montag um "internationales Handeln zur Beendigung des Gazakrieges" bemühen. Der saudische Außenminister Faisal bin Farhan kündigte an, dass der erste Stopp am Montag in China geplant sei. Er sagte am Rande einer Konferenz in Bahrain, danach solle es in anderen Ländern weitergehen, ohne auszuführen, um welche Länder es sich handelt. Das Komitee will sich demnach für einen "sofortigen Waffenstillstand" und die Lieferung aller benötigten Hilfen in den Gazastreifen einsetzen.



Das Komitee besteht aus den Außenministern Saudi-Arabiens, Jordaniens, Ägyptens, Katars, der Türkei, Indonesiens, Nigeria und der Palästinensischen Gebiete sowie aus den Generalsekretären der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC). Es wurde bei einem Sondergipfel arabischer und islamischer Staaten am vergangenen Samstag ins Leben gerufen. Aufgabe soll es sein, "im Namen aller Mitgliedsstaaten der OIC und der Arabischen Liga sofortige internationale Maßnahmen einzuleiten, um den Krieg gegen Gaza zu beenden".