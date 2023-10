Israel-Krieg im Live-Ticker - Baerbock reist am Freitag nach Israel

US-Außenminister Blinken in Israel: Komme auch als Jude zu Ihnen

US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem Besuch in Israel angesichts der Angriffe der Hamas über seine eigene Familiengeschichte gesprochen. "Ich komme zu Ihnen nicht nur als Außenminister der Vereinigten Staaten, sondern auch als Jude", sagte Blinken in Tel Aviv bei einem Presseauftritt mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Er sprach unter anderem von seinem Großvater, der vor Pogromen in Russland geflohen sei. Sein Stiefvater habe zum Beispiel das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz überlebt. "Deshalb, Herr Premierminister, verstehe ich auf einer persönlichen Ebene das erschütternde Echo, das die Massaker der Hamas für die israelischen Juden, ja für Juden überall, haben", so Blinken.



"Ich spreche auch als Ehemann und Vater von kleinen Kindern zu Ihnen", so Blinken weiter. Es sei für ihn unmöglich, die Fotos der getöteten Familien zu sehen und nicht an seine eigenen Kinder zu denken. "Wie sollen wir das verstehen, wie sollen wir das verdauen?", fragte der US-Außenminister. Doch so sehr die Verdorbenheit der Hamas schockiere, so sehr inspiriere die Tapferkeit der israelischen Bürgerinnen und Bürger.