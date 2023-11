Israel-Krieg im Live-Ticker - Auswärtiges Amt: Erste Deutsche aus Gaza raus

Auswärtiges Amt: Erste Deutsche aus Gaza raus

Erstmals seit Beginn des Gaza-Kriegs sind deutsche Staatsangehörige ausgereist. "Nach intensiven Bemühungen konnte ein Team unserer Botschaft Kairo soeben die ersten ausgereisten Deutschen am Grenzübergang in Rafah in Empfang nehmen", gab das Auswärtige Amt bei X (ehemals Twitter) bekannt. Demnach handele es sich um Mitarbeiterinnen internationaler Hilfsorganisationen.

Berlin arbeite "mit Hochdruck weiter an der Ausreise der verbliebenen Deutschen in Gaza", erklärte das Auswärtige Amt weiter. Auch Deutschlands Bemühungen um die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten deutschen Geiseln gingen "intensiv weiter".