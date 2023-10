WHO rechnet Freitag mit Grenzöffnung in Rafah

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rechnet damit, dass der Grenzübergang Rafah von Ägypten in den Gazastreifen für dringend nötige Hilfslieferungen morgen geöffnet wird. Das sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. "Unsere Lastwagen sind beladen und bereit zur Abfahrt", sagt Tedros. "Wir stehen mit der ägyptischen und der palästinensischen Rothalbmondgesellschaft bereit, das Material in den Gazastreifen zu bringen, sobald der Grenzübergang offen ist, hoffentlich morgen."



Die WHO hat in Ägypten nahe des Gazastreifens fünf Lastwagen voll mit Hilfsgütern in Stellung, wie Teresa Zakaria aus dem WHO-Nothilfebüro sagt. Weitere 40 Tonnen sollen bis nächste Woche dort eintreffen, sagt Tedros. Darunter seien Medikamente für chronisch Kranke, sowie Material zur Behandlung von Verwundeten und anderes medizinisches Material, um 300.000 Menschen zu versorgen, auch Schwangere.