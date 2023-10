Schulze: Palästinensische Zivilisten nicht allein lassen

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) wirbt in den Fraktionen der Ampel-Parteien darum, die palästinensische Zivilbevölkerung nach dem Großangriff der Hamas auf Israel nicht allein zu lassen. Angesichts der dramatischen Lage könnten Not und Leid der Menschen in Gaza und andernorts weiter zunehmen, schreibt die Ministerin an die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP in einem Brief, der der dpa vorlag. Sie verurteilt den Hamas-Angriff auf Israel als brutal und hinterhältig.