Israel-Krieg im Live-Ticker - Armee: Israelische Soldatin bei Einsatz im Gazastreifen befreit

Britischer Staatssekretär: "beängstigende Zeit für Juden"

Der britische Bildungsstaatssekretär Robert Halfon warnt angesichts der Eskalation im Nahen Osten vor antisemitischen Bedrohungen auch in Großbritannien. "Es ist beängstigend, wenn man hört, dass jüdische Schulen ihre Türen schließen müssen", sagt Halfon dem Times Radio. Er höre auch von Seelsorgern, dass jüdischen Studierenden palästinensische Flaggen über ihre Autos gelegt worden seien. Im Hochschulbereich hätten antisemitische Vorfälle enorm zugenommen.



Halfon ist selbst jüdisch und kritisiert, dass auf propalästinensischen Demonstrationen der Spruch "From the River to the Sea, Palestine will be free" skandiert wurde. Innenministerin Suella Braverman hatte den Slogan als antisemitisch kritisiert und gesagt, er werde von vielen als Aufruf zur Zerstörung Israels verstanden.