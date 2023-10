Bericht: Israel tötet zehn Angreifer in Sderot

Israelische Einsatzkräfte haben nach einem Medienbericht bei Gefechten in der an den Gazastreifen grenzenden Stadt Sderot mehrere mutmaßliche Hamas-Angehörige an einer Polizeistation getötet. Wie die Nachrichten-Webseite Ynet unter Berufung auf die Polizei berichtete, seien nach einem etwa 20-stündigen Gefecht "etwa zehn bewaffnete Terroristen neutralisiert" worden. Die Polizeistation sei wieder unter Kontrolle gebracht worden, hieß es. Die Angreifer hätten sich verschanzt gehabt und das Feuer eröffnet.



Die etwa 30.000 Einwohner zählende Stadt Sderot im Süden Israels liegt unweit des nördlichen Gazastreifens. Vom Gazastreifen aus hatte die islamistische Hamas am Samstag überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen. Das israelische Militär antwortete mit massiven Vergeltungsschlägen. Die Kämpfe dauerten in der Nacht an.