2000 Menschen bei Solidaritätsdemonstration für Israel in Berlin

Bei einer Solidaritätskundgebung für das von der islamistischen Hamas angegriffene Israel haben nach vorläufigen Angaben der Polizei rund 2000 Menschen vor dem Brandenburger Tor in Berlin demonstriert. In der Menge habe weitgehend Ruhe geherrscht, die Stille sei aber immer wieder von wütenden Zwischenrufen durchbrochen worden, berichtet eine dpa-Reporterin.



Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer fordern das Ende von Unterstützungszahlungen an Palästinenser im Nahen Osten. Auf Plakaten steht etwa "Frieden und Sicherheit für Israel, keine Finanzhilfen für Terroristen". Am Rande der Demonstration betont Berlins Regierender Bürgermeister, Kai Wegner, dass Berlin an Israels Seite stehe.