Endlich sind sie in Sicherheit! Hunderte Deutsche sind am Donnerstag mit vier Lufthansa-Sonderflügen aus Israel nach Hause zurückgekehrt. Samuel und Anna waren dorthin gereist, um sich das Ja-Wort zu geben. Dann griff die islamistische Hamas Israel an.

