Israel-Flaggen in Recklinghausen und in Witten gestohlen

In Recklinghausen und in Witten sind israelische Flaggen von öffentlichen Plätzen gestohlen worden. Der Polizeiliche Staatsschutz übernahm in beiden Fällen die Ermittlungen, wie die jeweiligen Polizeidienststellen am Freitag mitteilten. In Recklinghausen hatten demnach Beamte, die am Donnerstagabend aus anderen Gründen am Vorplatz des Rathauses waren, bemerkt, dass die Flagge dort fehlte.

In Witten sei offenbar in der Nacht zum Freitag die Israel-Flagge am Kornmarkt gewaltsam abgerissen worden, schrieb die Stadt Witten auf X (vormals Twitter). Die Flagge war demnach in dieser Woche als Ausdruck unserer Solidarität mit Israel und angesichts der jüngsten Terroranschläge, die das Land erschüttert haben gehisst worden, wie es in dem Tweet hieß.

Bereits am Mittwochnachmittag hatten Unbekannte eine Israel-Flagge abgerissen, die in Leverkusen wegen der Hamas-Angriffe auf halbmast hing. Einige hundert Meter entfernt fand eine Passantin eine Flagge, an der Brandspuren waren, wie die Polizei mitteilte - sehr wahrscheinlich war es die fehlende Flagge.