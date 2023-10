Israel-Flaggen geschändet: Warnung vor „toxischer Gefahr“

Mehr zum Thema

Initiative: Mehr Hilfe für Obdachlose - Demo in Dortmund Eine Bürgerinitiative will unter dem Motto „Armut nicht bestrafen“ auf die prekäre Lage obdachloser und armer Menschen hinweisen. Die Initiative hatte schon zu Jahresbeginn in einem Zeltlager mehr Hilfen gefordert.

Land erleichtert Bau von Flüchtlingsunterkünften Wenn eine öffentliche Einrichtung etwas bauen lassen will, braucht es normalerweise ein längeres Ausschreibungsverfahren. In der aktuellen Flüchtlingskrise kann man aber nicht Monate warten - also werden die Regelungen jetzt gelockert.